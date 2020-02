Haaland scoort niet en Dortmund morst dure punten in de titelstrijd

De supporters van Bayer Leverkusen hebben hun match van het seizoen gezien tegen Dortmund. Kevin Volland scoorde twee keer voor de pauze voor de thuisploeg, maar het was niet genoeg om met een voorsprong de kleedkamer in te trekken. Hummels wiste zijn openingstreffer uit en dan was er de goal van Emre Can.

Bij zijn debuut voor de club pakte de middenvelder uit met een fantastisch schot. Hij krulde de bal van buiten de zestien de verste hoek in. Daar had de doelman geen verhaal tegen.

Guerreiro leek Dortmund de zege te bezorgen na een vloeiende aanval, maar daar besliste Leverkusen in een zinderend slot nog anders over. Leon Bailey (ex-Genk) bracht zijn ploeg op gelijke hoogte en Bender zorgde amper een minuut later voor de winning goal.

Haaland stond 90 minuten op het veld, maar kon voor het eerst niet scoren voor zijn nieuwe club. Borussia Dortmund mist de kans om met 42 punten naast Bayern München aan de leiding te komen en dat daags voor de match tussen de leider en de nummer 2 RB Leipzig.