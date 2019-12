Bornauw heeft de smaak te pakken en scoort weer in zege van Keulen

FC Keulen gaf afgelopen weekend de rode lantaarn door aan Paderborn na zijn zege tegen Leverkusen en vanavond was er weer reden tot vieren. In twee speeldagen heeft Keulen zijn puntentotaal bijna verdubbeld.

Tegen Frankfurt zag het er nochtans niet bepaald rooskleurig uit, want Keulen keek na een halfuur tegen 2-0 aan.

De aansluitingstreffer van Hector net voor de rust gaf de bezoekers een duwtje in de rug en in het laatste kwart van de match trok Keulen het laken helemaal naar zich toe.

Bornauw was de auteur voor de 2-2, zijn tweede doelpunt op een rij. Daarna ging Keulen helemaal op en over Frankfurt: Drexler en Jakobs maakten de ommekeer compleet. In de stand wipt Keulen naar de 15e stek.