Wolfsburg en Casteels houden Gladbach weg van de leidersplaats

Anders dan de voorbije jaren is het razendspannend in de Bundesliga, met verschillende teams die nog in de running zijn voor de titel. Mönchengladbach had voor deze speeldag de beste papieren in handen, maar een verplaatsing naar het wisselvallige Wolfsburg was verraderlijk.

Bovendien stond na de zaterdagse zeges van concurrenten Bayern, Dortmund en vooral Leipzig de druk extra op de ketel. Gladbach leek te bezwijken aan die druk, want João Victor trof al na 4 minuten de paal en Schlager trof niet veel later wel raak.

Het antwoord van Gladbach liet niet lang op zich wachten, een volley van Embolo, maar daarna gaf doelman Casteels geen krimp meer, ook niet in een rechtstreeks duel met aanvaller Thuram.

Gladbach ontsnapte na de rust ook nog eens, toen Wolfsburg een 2e keer tegen het doelkader schoot. In de extra tijd was het geluk van de bezoekers op, waardoor Mönchengladbach naar de 2e plaats terugzakt. Wolfsburg sluit aan bij de brede subtop in Duitsland.