RB Leipzig fladdert (voorlopig) ongestoord naar de leiding in de Bundesliga

Het gaat RB Leipzig voor de wind in de Bundesliga. Na 15 speeldagen pronkt het helemaal bovenaan het klassement, en daarvoor mag het onder anderen Timo Werner bedanken.

Leipzig, dat nu 33 punten telt, kende geen moeite op het veld van een onmondig Fortuna Düsseldorf. Het team van topschutter Timo Werner legde 3 treffers tegen het net en nam de drie punten weer mee naar huis.

De tweede goal kwam van de tenen van Werner, die flink op dreef is. De laatste 6 wedstrijden trof hij al 10 keer raak en leverde hij 5 assists af. Hij is daarmee de enige speler die ietwat in het zog van Lewandowski blijft in de topschutterstand.

Morgen komt Mönchengladbach nog in actie. Het maakt de verplaatsing naar Wolfsburg, waar het bij winst opnieuw leider kan worden.