Bayern München schudt de kopzorgen even van zich af met doelpuntenkermis

In Europa was de groepsfase van de Champions League een gezondheidswandeling voor Bayern München, maar in eigen land lijkt Bayern de weg een beetje kwijt.

Na twee nederlagen op een rij was puntenverlies tegen Werder Bremen ongewenst, maar het kneusje kwam halfweg de eerste helft wel op voorsprong. En hoe?! Rashica trapte de 0-1 verwoestend binnen.

Het horrorscenario voor Bayern zag er uiteindelijk bij de rust al helemaal anders uit. De recordkampioen trok met een heel ander gevoel naar de kleedkamers na late goals van Coutinho en Lewandowski.

In het tweede bedrijf werd Werder Bremen helemaal verpletterd. Vooral Coutinho, die nog niet echt de smaak te pakken had in Duitsland, leefde zich helemaal uit. De Braziliaan klokte uiteindelijk af op 3 doelpunten en 2 assists.

In de stand wint Bayern weer enkele plaatsjes, ook dankzij de nederlagen van Leverkusen en Freiburg. Het staat voorlopig 4e op 4 punten van leider Mönchengladbach, dat zondagnamiddag speelt op het veld van Wolfsburg.