Bornauw legt Leverkusen over de knie na domme rode kaart Bailey

Bornauw straft dom rood Dragovic en Bailey af

Bij Keulen kwam Sebastiaan Bornauw nog eens tot scoren voor en kon de ex-Anderlecht-speler eindelijk nog eens proeven van een zege: 2-0 in de derby tegen Leverkusen.

Jhon Cordoba opende in de 73e minuut de score voor Keulen, nadat Aleksandar Dragovic van Leverkusen een tweede gele kaart had gekregen. Leon Bailey maakte het Leverkusen nog moeilijker door zelf ook nog dom rood te pakken in de 78e minuut en in minuut 84 stelde Bornauw de zege veilig door een vrije trap van dichtbij binnen te koppen.

Het was al van 20 oktober geleden dat Keulen kon winnen in de Bundesliga. Bornauw stond de hele wedstrijd in de basis bij Keulen, Birger Verstraete bleef op de bank.