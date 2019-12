Bayern gaat kopje-onder bij leider Mönchengladbach

Bayern nam het heft in handen en combineerden vlot. Op het openingsdoelpunt was het even wachten, het vizier van Müller en Lewandowski stond niet op scherp en Kimmich had pech dat Gladbach-goalie Sommer zijn poging in tweede instantie toch pakte.

Meteen na de pauze moest Sommer zich toch een keer omdraaien na een mooi afstandsschot van ex-Club- en -Roeselare-speler Ivan Perisic.

Bayern stond verdiend op voorsprong, maar liet de 3 punten nog uit handen glippen. Eerst kopte Bensebaini Möncgengladbach op gelijke hoogte, daarna klopte hij in de extra tijd Neuer vanaf de stip. De doelman dook naar de goede hoek, maar de trap van de Algerijnse verdediger was te scherp.

Dankzij de zege blijft Mönchengladbach nummer eins in Duitsland, met 1 punt meer dan Leipzig. Bayern staat 6e, op 7 punten van de leider.