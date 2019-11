Er zijn geen zekerheden meer: Lewandowski scoort zowaar niet

Lewandowski had tot vandaag in elk van zijn 11 wedstrijden in de Bundesliga gescoord, maar tegen Düsseldorf lukte het niet. De Poolse spits probeerde wel, maar zag een schot rakeling naast vliegen en zijn kopbal werd knap gered.

Pikant detail: Fortuna Düsseldorf is de enige club in de huidige Bundesliga waartegen Lewandowski nog niet kon scoren. Heel erg jammer vond Lewandowski het wellicht niet, want hij zag ploegmaats Kimmich, Tolisso, Gnabry en Coutinho wel scoren: 0-4.

Bayern München zet zo zijn zegereeks onder Hansi Flick voort. De interim-coach nam over van de ontslagen Niko Kovac en won zijn drie wedstrijden als hoofdcoach. In die matchen slikte Bayern geen enkele tegengoal. Het was van april geleden dat Düsseldorf thuis niet kon scoren.