VIDEO: Omhaal Lukebakio kan nederlaag Hertha niet voorkomen

Met Hertha-Hoffenheim stond een wedstrijd tussen de nummers 10 en 11 in de Bundesliga op de agenda. Hoffenheim kwam na een dik halfuur op voorsprong via de Nederlander Locadia. Enkele minuten later zette Kramaric "die Hoffe" op rozen.

Hertha moest reageren en vlak voor het uur was het moment van Dodi Lukebakio gekomen. De belofteinternational pakte uit met een heerlijke omhaal na een doorgekopte hoekschop. De aansluiting was een feit.

Een kwartier later scoorde invaller Kalou de gelijkmaker voor Hertha, maar tien minuten voor tijd drukte Hübner de Berlijnse hoop terug de kop in: 2-3. Die andere Belgische international, Dedryck Boyata, begon in de basis maar werd iets na het uur vervangen.