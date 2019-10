Schalke 04 en Dortmund sluiten "Revierderby" elfde keer af met 0-0

Omdat het met combinaties niet lukte, zocht Schalke 04 zijn heil in stilstaande fases. Mét succes. Verdediger Salif Sané kopte een corner tegen de dwarsligger. Het lanceerde de thuisploeg net voor rust: Serdar mikte een opgelegde kans nog op de paal, Matondo had te veel tijd nodig om af te werken.

Dortmund-coach Lucien Favre voelt zijn stoel wat wankelen na een minder overtuigende competitiestart. Als de naam van José Mourinho al circuleert in de wandelgangen, kan je je geen nederlaag veroorloven in de zwaarbeladen derby tegen Schalke 04.

Ook Thorgan Hazard kan Dortmund niet lanceren

Ook na de rust bleef het opletten geblazen voor de corners van Schalke. Doelman Hitz mocht zijn bewaker aan de tweede paal bedanken bij een kopbal van Caligiuri. Jadon Sancho reageerde aan de overzijde met een heerlijke krul, die maar net naast de paal ging.

De invalbeurt van Thorgan Hazard bracht niet de verhoopte schwung in het spel van Dortmund. De Rode Duivel mocht zelfs blij zijn dat zijn handspel in het strafschopgebied niet werd bestraft met een penalty.

In de slotminuten ging Dortmund nog het nadrukkelijkst op zoek naar een doelpunt, maar uiteindelijk namen de aartsrivalen vrede met een scoreloos gelijkspel. Niet verwonderlijk: het is al de elfde keer dat er geen doelpunten vallen in de Revierderby.