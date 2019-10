Recordjager Lewandowski slaat opnieuw toe in zege tegen Union Berlin

Robert Lewandowski is als een raket aan het seizoen begonnen. De Pool mikte tijdens 8 speeldagen al 12 keer raak voor Bayern. Met de komst van Union Berlin op speeldag 9 lagen er dan ook records voor het rapen.

Als "Lewa" ook op speeldag 9 kon scoren, dan verbrak hij het 4 jaar oude record van Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees wist in 2015 tijdens de eerste 8 speeldagen te scoren voor Dortmund.

In minuut 53 was het moment van de onvermijdelijke Lewandowski gekomen. De Pool wou een één-tweetje opzetten met Müller maar kreeg met een gelukje de bal pardoes voor de voeten. Oog in oog met doelman Gikiewicz was het een koud kunstje.

Naast het Bundesliga record van scoren op de eerste 9 speeldagen verbrak hij vandaag ook een clubrecord. Met zijn doelpunt tegen Union heeft Lewandowski nu ook in 12 opeenvolgende wedstrijden over alle competities gescoord. De Pool zit dit seizoen over alle competities al aan 20 doelpunten voor Bayern.