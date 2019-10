Invaller Lukebakio bezorgt Hertha Berlijn een punt tegen Werder Bremen

Na 7 minuten stonden de bezoekers al een doelpunt in het krijt door een treffer van Joshua Sargent. De bal week op zijn weg naar de goal nog af en zette zo de doelman op het verkeerde been.

Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht, maar de invalbeurt van Lukebakio in de 56e minuut bracht extra vuur in het Berlijnse spel.

Een klein kwartier later schakelde hij zijn man uit op de rand van de zestien en besloot met een grondscherend schot in de verste hoek: 1-1. Dat was ook de eindstand. Beide ploegen blijven met een tiende en elfde plaats veilig in de buik van het klassement.