LIVE Supercup (20 uur): Club Brugge met experimentele defensie en zonder Nilsson, bij Union nog geen nieuwkomers

Nog geen nieuwkomers bij Union

Geen Burgess bij Union, hij is geblesseerd. Er staan ook nog geen nieuwkomers in de basis. Ait El Hadj, David en Khalaili beginnen op de bank.



Achterin start Fedde Leysen naast Mac Allister en Machida. Voorin moeten Eckert Ayensa en Kabangu voor de goals zorgen met Puertas in steun. Castro-Montes en Teklab bezetten de flanken, Vanhoutte en Sadiki moeten het middenveld van Club proberen in bedwang te houden.