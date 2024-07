LIVE (20 uur): Club Brugge en Union trappen Belgische voetbal (al)weer op gang met de Supercup

Union: "De Supercup komt niet te vroeg"

Een dikke week na zijn aanstelling speelt kersvers Union-coach Sébastien Pocognoli al de Supercup tegen landskampioen Club Brugge.



"Die wedstrijd komt niet te vroeg", maakt de T1 duidelijk. "Het is een eerste prijs die we kunnen pakken."



"We willen de Supercup erg graag winnen. Om daarna met een goed gevoel aan de competitie te beginnen."