LIVE: De Laet tikt gelijkmaker ongelukkig in eigen doel, krijgen we nog een winnaar?

tweede helft, minuut 87. 3 wissels bij Antwerp. De handen gaan op elkaar voor nieuwkomer Ondrejka, die een sterk debuut achter de rug heeft, Balikwisha en Muja. Ilenikhena, Scott en Van Den Bosch moeten de zege nog over de streep trekken voor de thuisploeg. .

tweede helft, minuut 84. Antwerp komt eindelijk nog eens opzetten, maar Bataille vindt deze keer geen ploegmaat in de zestien na een geweldige inspanning op rechts. .

tweede helft, minuut 82. Penalty's? Met nog 10 minuten reguliere speeltijd te gaan zijn we op weg naar penalty's. Verlengingen staan niet op het menu in de Supercup bij een eventuele gelijke stand na 90 minuten. .

tweede helft, minuut 79. GOAL: 1-1 De Laet werkt het leer in eigen doel. Daar is de gelijkmaker dan toch! Lauberbach kan nog eens uithalen en doet dat nu beter. Op de slof dwingt hij Butez tot een save, De Laet tikt de rebound in eigen doel. .