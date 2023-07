LIVE: Antwerp kan zijn overwicht niet omzetten in grotere voorsprong, KV Mechelen ziet af

clock 56' tweede helft, minuut 56. Yusuf trekt aan de noodrem. Plots kan KV Mechelen in overtal op het doel van Antwerp af stormen, het lijkt zelfs 4 tegen 2 te gaan worden. Yusuf doorziet het gevaar en pakt uit met een 'professionele overtreding' op Lauberbach. Een meer dan logische gele kaart, maar de laatste man was hij zeker ook niet. . Yusuf trekt aan de noodrem Plots kan KV Mechelen in overtal op het doel van Antwerp af stormen, het lijkt zelfs 4 tegen 2 te gaan worden. Yusuf doorziet het gevaar en pakt uit met een 'professionele overtreding' op Lauberbach. Een meer dan logische gele kaart, maar de laatste man was hij zeker ook niet.

clock 55' Gele kaart voor Alhassan Yusuf van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 55 yellow card Alhassan Yusuf Antwerp

clock 54' tweede helft, minuut 54. Geen beterschap bij KV Mechelen voorlopig: Bolingoli pakt uit met een erg matige bal. Zo zal het niet lukken voor Malinwa. . Geen beterschap bij KV Mechelen voorlopig: Bolingoli pakt uit met een erg matige bal. Zo zal het niet lukken voor Malinwa.

clock 54' tweede helft, minuut 54.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Ondrejka speelt zich meteen in de harten van de Antwerp-fans. Hoog druk zetten levert een nieuwe hoekschop op, maar die leidt tot niets. . Ondrejka speelt zich meteen in de harten van de Antwerp-fans. Hoog druk zetten levert een nieuwe hoekschop op, maar die leidt tot niets.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Ondrejka net naast. De Zweedse creatieveling is bezig aan een prima eerste wedstrijd bij Antwerp. Vanop afstand schiet hij net naast het doel van Coucke. . Ondrejka net naast De Zweedse creatieveling is bezig aan een prima eerste wedstrijd bij Antwerp. Vanop afstand schiet hij net naast het doel van Coucke.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Foulon in de kijker. Foulon laat zich al een eerste keer opmerken met een goede interceptie en dito uitverdedigen. Al belandt hij na een stevige tackle wel als eerste in het boekje van Visser. Zo laat Foulon zich al in positieve en negatieve zin zien na 2 minuten. . Foulon in de kijker Foulon laat zich al een eerste keer opmerken met een goede interceptie en dito uitverdedigen. Al belandt hij na een stevige tackle wel als eerste in het boekje van Visser. Zo laat Foulon zich al in positieve en negatieve zin zien na 2 minuten.

clock 47' Gele kaart voor Daam Foulon van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 47 yellow card Daam Foulon KV Mechelen

clock 46' tweede helft, minuut 46. Twee wissels bij KV Mechelen. Steven Defour beseft dat het anders moet, ook hij zag zijn vleugelverdedigers verzuipen voor de rust. Loiseaux en Vanhoorenbeeck blijven dan ook in de kleedkamer, nieuwe man Foulon en Bolingoli komen in hun plaats. . Twee wissels bij KV Mechelen Steven Defour beseft dat het anders moet, ook hij zag zijn vleugelverdedigers verzuipen voor de rust. Loiseaux en Vanhoorenbeeck blijven dan ook in de kleedkamer, nieuwe man Foulon en Bolingoli komen in hun plaats.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:06 rust, 19 uur 06. Vervanging bij KV Mechelen, Boli Bolingoli Mbombo erin, Alec Van Hoorenbeeck eruit wissel substitution out Alec Van Hoorenbeeck substitution in Boli Bolingoli Mbombo

clock 19:06 rust, 19 uur 06. Vervanging bij KV Mechelen, Daam Foulon erin, Tristan Loiseaux eruit wissel substitution out Tristan Loiseaux substitution in Daam Foulon

clock 18:52 rust, 18 uur 52. RUST: Schade blijft beperkt tot 1-0. Vooral in het slot van de 1e helft liet Antwerp nog heel wat kansen liggen, zo duiken we met 1-0 de kleedkamers in. KV Mechelen zal wel uit een ander vaatje moeten tappen als ze nog met de Supercup naar huis willen. . RUST: Schade blijft beperkt tot 1-0 Vooral in het slot van de 1e helft liet Antwerp nog heel wat kansen liggen, zo duiken we met 1-0 de kleedkamers in. KV Mechelen zal wel uit een ander vaatje moeten tappen als ze nog met de Supercup naar huis willen.

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Misser Muja. Ondrejka toont zijn gave traptechniek met een lekkere voorzet, perfect op maat van Muja. Die kopt vanuit stand naast de kooi van Coucke. . Misser Muja Ondrejka toont zijn gave traptechniek met een lekkere voorzet, perfect op maat van Muja. Die kopt vanuit stand naast de kooi van Coucke.

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Bijna nog de 2-0! Kerk komt er nog maar eens langs op de rechterkant, na geklungel bij KV Mechelen valt de bal bijna goed voor een Antwerpse voet. Steven Defour en zijn troepen komen ervan af met een corner. . Bijna nog de 2-0! Kerk komt er nog maar eens langs op de rechterkant, na geklungel bij KV Mechelen valt de bal bijna goed voor een Antwerpse voet. Steven Defour en zijn troepen komen ervan af met een corner.

clock 45+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 4 - extra time Er komen 4 minuten extra tijd bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Kan Antwerp nog toeslaan voor de rust of duiken we met 1-0 de kleedkamers in? Daar mag KV Mechelen zeker niet om klagen, de rekening had al zwaarder kunnen uitvallen. . Kan Antwerp nog toeslaan voor de rust of duiken we met 1-0 de kleedkamers in? Daar mag KV Mechelen zeker niet om klagen, de rekening had al zwaarder kunnen uitvallen.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Plots staat Coucke in een schietkraam. Een loeier vanop afstand van Avila verandert in een nieuwe hoekschop na een prima parade van de KVM-doelman. . Plots staat Coucke in een schietkraam. Een loeier vanop afstand van Avila verandert in een nieuwe hoekschop na een prima parade van de KVM-doelman.