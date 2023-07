Antwerp en KV Mechelen bikkelen om Supercup: "Antwerp kan het zich niet permitteren geen goede beurt te maken"

KVM-coach Defour ziet dit als een uitgelezen mogelijkheid om een week voor de competitie nog een belangrijke wedstrijd te spelen. Dit is een zware opgave, want ze moeten naar Antwerp, waar het weer volle bak zal zijn.

vooraf, 11 uur 22. KVM-coach Defour ziet dit als een uitgelezen mogelijkheid om een week voor de competitie nog een belangrijke wedstrijd te spelen. Dit is een zware opgave, want ze moeten naar Antwerp, waar het weer volle bak zal zijn. Analist Wim De Coninck.

vooraf, 11 uur 21. Club Brugge in 1996. Antwerp pakte de dubbel in 2023: titel en beker. Het was van 1996 geleden dat een club daarin slaagde: toen won Club Brugge naast de titel en de beker ook de Supercup, ten koste van Cercle Brugge. .

clock 10:06

vooraf, 10 uur 06. Eerste Supercup voor Antwerp of voor KVM? Zowel Antwerp, als KV Mechelen won nog nooit de Supercup. Antwerp staat voor de 2e keer in de Supercup, in 1992 verloor de toenmalige bekerwinnaar na strafschoppen van kampioen Club Brugge. KV Mechelen maakte in 1987 en 2019 al eens kans op de Supercup, maar Anderlecht en Genk waren toen te sterk voor de bekerwinnaar. .