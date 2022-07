Supercup: "Absoluut geen voorbereidingswedstrijd" versus "een vriendenmatch"

Hein Vanhaezebrouck haalt belang Supercup onderuit: "Het is een vriendenmatch"

clock 11:00

vooraf, 11 uur . Oefenmatch, of toch niet? De benadering bij beide teams in de aanloop naar de Supercup lijkt lijnrecht tegenover elkaar te staan. Terwijl Gent-coach Hein Vanhaezebrouck spreekt over een vriendenmatch, benadrukte Club Brugge-trainer Carl Hoefkens eerder deze week nog het belang van de wedstrijd. Afwachten met welke ingesteldheid de ploegen straks op het veld komen. .