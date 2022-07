LIVE: Wie pakt de eerste prijs van het seizoen, Club Brugge of AA Gent?

clock 5' eerste helft, minuut 5. Jupiler Pro League Casper Nielsen krijgt zijn zin: Deense middenvelder trekt naar Club Brugge

Samoise komt op de proppen met een mooi nummertje. Hij schudt een 'panna' uit zijn voeten.

Het is Club Brugge dat de bal iets meer in eigen rangen houdt in deze openingsfase. Skov Olsen zet een eerste actie op rechts op, maar zijn voorzet is niet goed genoeg.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Aftrap. Aan sfeer alvast geen gebrek in het Jan Breydelstadion. De tribunes zijn drukbezet. Iedereen is klaar voor wat een interessante pot voetbal moet worden. Wie pakt de eerste prijs van het seizoen?

clock 17:54 Statistiek. De statistieken geven Vanhaezebrouck gelijk. Club Brugge mocht al 11 keer als thuisploeg aantreden in de Supercup. Blauw-zwart won ook 11 keer.

clock 17:52 vooraf, 17 uur 52. Het is een wedstrijd die altijd gewonnen wordt door de thuisploeg. Als je de statistieken bekijkt, dan maak je als bezoekende ploeg weinig kans. Hein Vanhaezebrouck.

clock 17:48 vooraf, 17 uur 48. Wij willen elke wedstrijd winnen. Dit is een heel mooie test na twee weken trainen. Carl Hoefkens.

clock 17:33 vooraf, 17 uur 33. Club Brugge heeft het niet altijd onder de markt tegen Gent. In de laatste 6 onderlinge duels kon Gent 4 keer winnen. In de laatste 2 ontmoetingen trokken de Buffalo's aan het langste eind.

clock 17:15 vooraf, 17 uur 15. Cuypers start bij Gent, geen Depoitre. Hein Vanhaezebrouck wilde Hugo Cuypers maar al te graag naar de Ghelamco Arena halen en hij gooit de spits ook meteen in de basis. De ex-speler van KV Mechelen is de nieuwe naam bij Gent. Laurent Depoitre is dan weer een opvallende afwezige.

clock 17:10 vooraf, 17 uur 10. Uitkijken naar Jutgla. Ferran Jutgla kan al een adelbrief voorleggen. De 23-jarige Spanjaard kroonde zich bij Barcelona B tot topschutter, maar ook tijdens de voorbereiding bij Club Brugge wist hij het doel vaak staan. Benieuwd wat dat zal geven in zijn eerste officiële wedstrijd.

clock 16:55 vooraf, 16 uur 55. De Ketelaere op de bank. Carl Hoefkens heeft zijn eerste basiself voor dit seizoen op papier gezet. Charles De Ketelaere, die nadrukkelijk in beeld is bij AC Milan, zit op de bank. Voorts kiest Hoefkens voor Otasowie en Mbamba. Terwijl Jutgla vooraan voor de doelpunten moet zorgen. Lang mag dan weer wel starten.

clock 14:49 vooraf, 14 uur 49. Supercup: Club Brugge speelt tegen Gent voor de eerste prijs van het seizoen.

clock 11:00 vooraf, 11 uur . Oefenmatch, of toch niet? De benadering bij beide teams in de aanloop naar de Supercup lijkt lijnrecht tegenover elkaar te staan. Terwijl Gent-coach Hein Vanhaezebrouck spreekt over een vriendenmatch, benadrukte Club Brugge-trainer Carl Hoefkens eerder deze week nog het belang van de wedstrijd. Afwachten met welke ingesteldheid de ploegen straks op het veld komen.



Terwijl Gent-coach Hein Vanhaezebrouck spreekt over een vriendenmatch, benadrukte Club Brugge-trainer Carl Hoefkens eerder deze week nog het belang van de wedstrijd. Afwachten met welke ingesteldheid de ploegen straks op het veld komen.