LIVE: Club Brugge neemt het initiatief, Vormer dicht bij de 1-0

clock 23' eerste helft, minuut 23. Drankpauze. Het is warm in Brugge en scheidsrechter Erik Lambrechts gunt de spelers dan ook een drankpauze. Even de dorst lessen. . Drankpauze Het is warm in Brugge en scheidsrechter Erik Lambrechts gunt de spelers dan ook een drankpauze. Even de dorst lessen.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Daar is Club Brugge nog een keer. Skov Olsen pompt het leer vanop rechts in de zestien. Roef kan makkelijk komen plukken. . Daar is Club Brugge nog een keer. Skov Olsen pompt het leer vanop rechts in de zestien. Roef kan makkelijk komen plukken.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Goeie kans Gent. Ook Gent heeft nu een huizenhoge kans te pakken. De voorzet van Cuypers is aartsgevaarlijk, maar Mignolet kan het leer voorbij laten hobbelen. Er is geen Buffalo in de buurt om binnen te tikken. . Goeie kans Gent Ook Gent heeft nu een huizenhoge kans te pakken. De voorzet van Cuypers is aartsgevaarlijk, maar Mignolet kan het leer voorbij laten hobbelen. Er is geen Buffalo in de buurt om binnen te tikken.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Noa Lang gaat plots neer in de zestien en het publiek wil dan ook een strafschop. De elfmeter komt er niet omdat de Nederlander het contact iets te opzichtig opzocht. . Noa Lang gaat plots neer in de zestien en het publiek wil dan ook een strafschop. De elfmeter komt er niet omdat de Nederlander het contact iets te opzichtig opzocht.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Club schakelt een versnelling hoger en Gent heeft het moeilijk. Voorlopig blijven de bezoekers wel overeind na een interessante openingsfase. . Club schakelt een versnelling hoger en Gent heeft het moeilijk. Voorlopig blijven de bezoekers wel overeind na een interessante openingsfase.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Fraaie aanval Club. Club Brugge begint onder stoom te geraken. Vormer speelt op rechts Skov Olsen aan en die zoekt Jutgla. De Spanjaard kan het leer niet goed genoeg raken, maar stond ook buitenspel. . Fraaie aanval Club Club Brugge begint onder stoom te geraken. Vormer speelt op rechts Skov Olsen aan en die zoekt Jutgla. De Spanjaard kan het leer niet goed genoeg raken, maar stond ook buitenspel.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Prima save Roef. De openingstreffer was bijna een feit. Davy Roef moet na een scherpe aanval op links van Club flink tussenbeide komen. Hier was Ruud Vormer dicht bij de 1-0. . Prima save Roef De openingstreffer was bijna een feit. Davy Roef moet na een scherpe aanval op links van Club flink tussenbeide komen. Hier was Ruud Vormer dicht bij de 1-0.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Eerste schot. We mogen een eerste schot op doel noteren. Vormer snoept het leer af na een slechte pass van Gent. Hij kan ook Jutgla bereiken, al staat zijn vizier nog niet echt op scherp. Het leer vliegt hoog over. . Eerste schot We mogen een eerste schot op doel noteren. Vormer snoept het leer af na een slechte pass van Gent. Hij kan ook Jutgla bereiken, al staat zijn vizier nog niet echt op scherp. Het leer vliegt hoog over.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Gent steekt een eerste keer de neus aan het venster. De bezoekers puren een hoekschop uit een aanval, maar die levert niets op. . Gent steekt een eerste keer de neus aan het venster. De bezoekers puren een hoekschop uit een aanval, maar die levert niets op.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Nielsen naar Club. Ondertussen valt er ook transfernieuws te rapen bij Club Brugge. De landskampioen heeft Nielsen losgeweekt bij Union. . Nielsen naar Club Ondertussen valt er ook transfernieuws te rapen bij Club Brugge. De landskampioen heeft Nielsen losgeweekt bij Union.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Samoise komt op de proppen met een mooi nummertje. Hij schudt een 'panna' uit zijn voeten. . Samoise komt op de proppen met een mooi nummertje. Hij schudt een 'panna' uit zijn voeten.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Het is Club Brugge dat de bal iets meer in eigen rangen houdt in deze openingsfase. Skov Olsen zet een eerste actie op rechts op, maar zijn voorzet is niet goed genoeg. . Het is Club Brugge dat de bal iets meer in eigen rangen houdt in deze openingsfase. Skov Olsen zet een eerste actie op rechts op, maar zijn voorzet is niet goed genoeg.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:01 eerste helft, 18 uur 01. Wie pakt de eerste prijs van het seizoen?

clock 18:00 eerste helft, 18 uur . Aftrap. Aan sfeer alvast geen gebrek in het Jan Breydelstadion. De tribunes zijn drukbezet. Iedereen is klaar voor wat een interessante pot voetbal moet worden. Wie pakt de eerste prijs van het seizoen? . Aftrap Aan sfeer alvast geen gebrek in het Jan Breydelstadion. De tribunes zijn drukbezet. Iedereen is klaar voor wat een interessante pot voetbal moet worden. Wie pakt de eerste prijs van het seizoen?

clock 17:54 Statistiek. De statistieken geven Vanhaezebrouck gelijk. Club Brugge mocht al 11 keer als thuisploeg aantreden in de Supercup. Blauw-zwart won ook 11 keer. . vooraf, 17 uur 54. statistics Statistiek De statistieken geven Vanhaezebrouck gelijk. Club Brugge mocht al 11 keer als thuisploeg aantreden in de Supercup. Blauw-zwart won ook 11 keer.