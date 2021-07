LIVE: Wie steekt de eerste trofee van het seizoen op zak: Club Brugge of Genk?

Club Brugge en Genk zijn de twee laatste winnaars van de Supercup. In 2018 won Club met 2-1 van Standard, in 2019 was Genk met 3-0 te sterk voor KV Mechelen. In 2020 was er geen Supercup wegens corona.

vooraf, 20 uur 16. 10.000 supporters in het stadion. Voor het eerst in negen maanden zijn er weer fans welkom in het stadion. Het Jan Breydelstadion mag voor een derde gevuld worden, goed voor zo'n 10.000 toeschouwers. .

Statistiek. De Belgische Supercup wordt vanavond voor de 41e keer uitgereikt. Club Brugge won de beker 15 keer op 18 deelnames en is daarmee recordhouder, Racing Genk zit aan 2 stuks. Als we naar het recente verleden kijken, zien we dat dit al de vierde confrontatie tussen Club en Genk is in 2021. Club won het competitieduel in januari (3-2), in de play-offs was Genk tweemaal te sterk: 3-0 thuis en 1-2 in Brugge. . vooraf, 20 uur 09.