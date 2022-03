Onuitgegeven Rode Duivels overtuigen allerminst tegen Ierland en gooien twee keer voorsprong weg

Overtuigend was de prestatie allerminst. De “New Look” Rode Duivels hebben geen goeie indruk gemaakt tegen Ierland. België kwam wel twee keer op voorsprong in het oefenduel via Batshuayi en Vanaken, maar gaf die voorsprong evenveel keer te eenvoudig weg. Welke conclusies zal Roberto Martinez hieruit trekken?