Martinez zet drie Club-spelers in de basis tegen Ierland, ook Theate aan de aftrap

vooraf, 14 uur 28. Vandenbempt: "Nog wel enkele vrije plaatsen voor het WK". De Rode Duivels kijken vanavond in Dublin Ierland in de ogen, een galawedstrijd ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Ierse voetbalfederatie. "Voor België is het een gelegenheid om nog eens een sprekend resultaat neer te zetten, ook al is het dan met een experimenteel elftal", vindt Sporza-voetbalcommentator Peter Vandenbempt. "Sinds de teleurstelling van het EK en ook de Nations League hebben de Belgen toch de grootste moeite gehad om wedstrijden te winnen: maar 2 van de laatste 5, tegen voetbaldwergen als Wit-Rusland en Estland dan nog." "En de match tegen Ierland is ook een gelegenheid voor een aantal jongens om zich in de gunst te spelen van Roberto Martinez of om hem al dan niet voor het hoofd te stoten." "Er zijn misschien nog wel wat plaatsen voor het WK in Qatar. Ook niet te veel, want die 10 of 11 met meer dan 50 caps die er nu niet bij zijn, zullen allemaal naar het WK gaan wanneer ze fit zijn, net als een paar geblesseerden." "Het gaat om 3 à 5 plaatsen, naar gelang het aantal spelers dat Martinez mag meenemen. Achterin kunnen jongens als Theate, Bornauw of Faes misschien een plaats afdwingen, Saelemaekers en Foket op de flank. En in de spits liggen Benteke en Origi misschien nog wel in balans als 3e spits." .