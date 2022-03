Alleen Jérémy Doku ontbreekt bij laatste training op Belgische bodem

18:17

vooraf, 18 uur 17. Doku blijft groot vraagteken. Jérémy Doku was donderdag de enige afwezige op de laatste training van de Rode Duivels in Tubeke voor afreis naar Ierland. De aanvaller van Rennes werkt nog steeds indoor aan zijn herstel. Doku liep 2 weken geleden in de competitiewedstrijd tegen Lyon een spierblessure aan zijn rechterkuit op. Hij kwam wel naar het oefencentrum in Tubeke, maar de kans is bijna nihil dat tegen Ierland of Burkina Faso in actie zal komen. Dedryck Boyata was donderdag wel opnieuw van de partij op training. De verdediger van Hertha Berlijn trainde woensdag nog binnen. De Duivels stappen vrijdagochtend op het vliegtuig naar de Ierse hoofdstad Dublin. Daar staat zaterdag om 18 uur Belgische tijd een confrontatie met de Ieren op het programma. De interland kadert in het 100-jarig bestaan van de Ierse voetbalbond. .