Vanavond België-Burkina Faso: Jarige T.Hazard en Boyata zijn niet inzetbaar

2 namen vallen enkele uren voor de aftrap af: Thorgan Hazard en Dedryck Boyata zitten niet in de kern. "Ze zijn niet volledig hersteld van de match in Ierland", meldt de Belgische voetbalbond.

Donderdag verloor Burkina Faso met 5-0 van Kosovo, maar toen speelden ze zonder een pak sterkhouders. Verschillende toppers sloten pas bij de groep aan in Brussel.

Donderdag verloor Burkina Faso met 5-0 van Kosovo, maar toen speelden ze zonder een pak sterkhouders. Verschillende toppers sloten pas bij de groep aan in Brussel. Het gaat onder meer om kapitein Bertrand Traoré (Aston Villa), vice-kapitein Issoufou Dayo (Berkane) en Charleroi-doelman Hervé Koffi. Troyes-verdediger Issa Kaboré (ex-KV Mechelen) haakte geblesseerd af.

Hans Vanaken: "Ik speel morgen voor België, niet voor Club Brugge". Het stadion van Anderlecht vormt morgen het decor voor België - Burkina Faso. Voor Club-speler Hans Vanaken maakt dat weinig uit. "Neen, het verandert niks", stelt de spelmaker. "Ik speel in Anderlecht voor de Rode Duivels en niet voor Club Brugge. Laat ons hopen dat ze naar het truitje kijken." Vanaken is geen kenner van Burkina Faso. "Heel veel weet ik niet over ze", moet hij toegeven. "Wel dat ze het goed gedaan hebben op de Afrika Cup en dat ze graag een op een spelen."