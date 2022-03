LIVE: Rode Duivels slaan na slap begin tegen Burkina Faso toe met twee goals in evenveel minuten

Guira gaat vol op de voet van Foket staan. Die moet toch even bekomen, maar hij kan zijn wedstrijd wel voortzetten. De Belgen hebben de wedstrijd intussen, ondanks een slap begin, helemaal in handen.

19'

eerste helft, minuut 19. Trossard drijft de voorsprong op. De 1-0 staat amper op het scorebord of de Rode Duivels verdubbelen hun voorsprong al! Januzaj brengt Batshuayi in stelling met een knap opwippertje. Koffi kan het schot van de spits nog pareren, maar in de herneming is het een koud kunstje voor Trossard om van dichtbij te scoren. .