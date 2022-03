Hans Vanaken moet aan de slag in Anderlecht: "Voor België, niet voor Club Brugge"

20:20

vooraf, 20 uur 20. Hans Vanaken: "Ik speel morgen voor België, niet voor Club Brugge". Het stadion van Anderlecht vormt morgen het decor voor België - Burkina Faso. Voor Club-speler Hans Vanaken maakt dat weinig uit. "Neen, het verandert niks", stelt de spelmaker. "Ik speel in Anderlecht voor de Rode Duivels en niet voor Club Brugge. Laat ons hopen dat ze naar het truitje kijken." Vanaken is geen kenner van Burkina Faso. "Heel veel weet ik niet over ze", moet hij toegeven. "Wel dat ze het goed gedaan hebben op de Afrika Cup en dat ze graag een op een spelen." .