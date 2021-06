Toby Alderweireld voor Kroatië: "We moeten kwaliteit tonen op het veld"

15:33

vooraf, 15 uur 33. De defensie van de Rode Duivels is een van de gespreksonderwerpen in deze WK-voorbereiding. De naam van Vincent Kompany is dan nooit ver weg. "Maar we speelden veel meer matchen zonder dan met Vincent", counterde Toby Alderweireld toch enigszins op de persconferentie daags voor de match. "We hebben sowieso meer ervaring. We panikeren niet als het minder gaat, maar we staan ook niet vooraan de stoet als het goed gaat." .