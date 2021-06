IJzersterke Lukaku bezorgt Rode Duivels boost richting EK met enige goal tegen Kroatië

België - Kroatië in een notendop:

Het journaal laat met o.a. de 1-0-zege van de Rode Duivels tegen Kroatië

Lukaku maakt het verschil met 60e goal

Kort voor de rust kon de ijzersterke Lukaku het Belgische overwicht dan toch verzilveren. Na een slecht weggewerkte hoekschop bracht Mertens de bal opnieuw voor doel en in de kluts kon Lukaku van dichtbij in de draai scoren. Nummer 60 voor de topschutter aller tijden bij de nationale ploeg.

Op het halfuur zette de Inter-spits 3 Kroaten in de wind met een heerlijke actie. Het verdiende een mooi slotakkoord, maar zijn schot vanaf het halve maantje strandde op de kruising. Dubbele pech voor de Belgen, want in de herneming besloot ook Carrasco van dichtbij op de dwarsligger.

Al die wissels sorteerden niet meteen effect, het was zelfs even schrikken toen Kroatië resoluut het heft in handen nam in de openingsfase. Maar na een lastig openingskwartier kwamen de Belgen beter in de wedstrijd, met Lukaku als instigator.

De laatste test voor het EK begon met 6 nieuwe namen bij de Rode Duivels. Grootste verrassing was de basisplaats voor Chadli. Ook Castagne, Vertonghen, Mertens en Tielemans verschenen aan de aftrap, terwijl Courtois terugkeerde in doel.

Livakovic voorkomt de 2-0, Courtois de 1-1

Vermaelen werd in de ploeg gedropt in de tweede helft en was meteen getuige van de eerste bal tussen de palen van de Kroaten. Indrukwekkend was het niet, Petkovic kopte slap in de handen van Courtois.

Van de Belgen ging meer dreiging uit. Na een knappe actie van Castagne kreeg Carrasco een uitgelezen kans op de 2-0, maar tot zijn eigen frustratie liet hij ze onbenut. Chadli scoorde intussen punten bij Martinez, Lukaku kon zijn prima voorzet net niet afronden.

Een festival aan wissels haalde het tempo uit de wedstrijd. Het was lang wachten op Eden Hazard, maar met nog minder dan 10 minuten te gaan mocht hij dan toch zijn comeback maken. Voor het eerst sinds 19 november 2019 en de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus kwam hij nog eens in actie.

Maar het was met Vanaken een andere invaller die zich in de slotfase nog liet opmerken. Zijn voorzet naar Lukaku was perfect op maat, maar met meer geluk dan kunde hield Livakovic de Belgische uitblinker van een tweede treffer. In de toegevoegde tijd zorgde Brekalo uit het niks bijna nog voor een domper, Courtois voorkwam met een prima reflex de gelijkmaker.