Eden Hazard en Axel Witsel trainen met groep, Kroatië: "België niet voor niets nummer 1"

Wie niet op het trainingsveld verscheen in Tubeke, was Dedryck Boyata. De verdediger van Hertha was donderdag nog basisspeler. Een oorzaak voor zijn afwezigheid is er (nog) niet.

Bekijk enkele kiekjes van Eden Hazard en co aan de vooravond van de match tegen Kroatië.

"Romelu Lukaku is ongetwijfeld een van de beste spitsen in Europa", vertelde Domagoj Vida, de verdediger van het Turkse Besiktas, tijdens het Kroatische persmoment. "Bij Inter speelt hij samen met Perisic en Brozovic en zij vertellen altijd alleen maar goeie dingen over Lukaku. Als spits is hij moeilijk af te stoppen, dus dat wordt wel een uitdaging."



We spelen tegen de nummer een van de wereld en dan moet je respect voor de tegenstander hebben, want zij staan niet voor niets op die plaats. Op het WK deden ze het al uitstekend en met Roberto Martinez hebben ze een van de beste coaches ter wereld. Zlatko Dalic (bondscoach Kroatië).

Kroatië is een toptegenstander. Ze zijn ervaren en ons spel moet beter zijn dan tegen Griekenland. Er zal kwaliteit getoond moeten worden op het veld. Toby Alderweireld.

De defensie van de Rode Duivels is een van de gespreksonderwerpen in deze WK-voorbereiding. De naam van Vincent Kompany is dan nooit ver weg. "Maar we speelden veel meer matchen zonder dan met Vincent", counterde Toby Alderweireld toch enigszins op de persconferentie daags voor de match. "We hebben sowieso meer ervaring. We panikeren niet als het minder gaat, maar we staan ook niet vooraan de stoet als het goed gaat."

Onze balcirculatie is nog niet goed genoeg. We moeten er als team soms ook beter staan op sommige momenten. Toby Alderweireld.

België - Kroatië. De Rode Duivels hebben donderdag geen al te beste indruk nagelaten tegen Griekenland. Zondagavond volgt een herkansing tegen Kroatië, meteen ook de laatste test voor het EK. Op deze pagina hoeft u geen trap van de oefenpot te missen.