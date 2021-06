Mooi doelpunt van de Rode Duivels, maar geen zege tegen Griekenland

90+5'

tweede helft, minuut 95. Einde: 1-1. De oefengalop is voorbij. Het publiek was gelukkig niet aanwezig want een spektakelstuk was het niet: 1-1. De Belgen speelden een goed halfuur in de eerste helft, maar na de rust zakte het elftal als een pudding in elkaar. De wisselspelers vielen door de mand en de Grieken kwamen terecht langszij. Bondscoach Martinez heeft stof tot nadenken. .