Martinez begint met Praet, Dendoncker en Doku tegen Griekenland

19:34 vooraf, 19 uur 34. Het is voor de bondscoach interessant om te zien hoe het gesteld is met een paar potentiële vervangers. Er zijn veel vragen waar de coach een antwoord op wil vinden. Peter Vandenbempt.

19:20 vooraf, 19 uur 20. Martinez roteert. Bondscoach Roberto Martinez tovert enkele verrassende namen uit zijn hoge hoed. Dat Mignolet zou spelen wisten we al. De doelman krijgt voor zich een defensie met Alderweireld, Denayer en Boyata. Op het middenveld zien we eerder verrassend geen Youri Tielemans. We doen het vanavond met Leander Dendoncker en Dennis Praet. Op de flanken zien we Doku en Carrasco en Lukaku is de diepe spits én kapitein.

Op het middenveld zien we eerder verrassend geen Youri Tielemans. We doen het vanavond met Leander Dendoncker en Dennis Praet. Op de flanken zien we Doku en Carrasco en Lukaku is de diepe spits én kapitein.

18:09 vooraf, 18 uur 09. EK voetbal 2020 Ook de laatste indruk telt: waarom de oefenduels van België belangrijk zijn

06:35 vooraf, 06 uur 35. Wat hebben de Grieken in hun mars? Griekenland kon zich niet plaatsen voor het EK. De Grieken sloegen de voorbije twee jaar met de Nederlander John van 't Schip aan het roer een nieuwe weg in. Van 't Schip wil opbouwend voetbal van achteruit spelen en gooit de oude Griekse principes overboord. Eind maart speelde Griekenland nog verrassend 1-1 gelijk in de WK-kwalificatiewedstrijd bij Spanje.



Van 't Schip wil opbouwend voetbal van achteruit spelen en gooit de oude Griekse principes overboord. Eind maart speelde Griekenland nog verrassend 1-1 gelijk in de WK-kwalificatiewedstrijd bij Spanje.

06:33 vooraf, 06 uur 33. Live op sporza.be en Radio 1. Vanavond speelt België zijn eerste van twee oefenduels in de laatste aanloop richting het EK. Griekenland is de opponent. De match begint om 20.45u. Op sporza.be kunt u de partij live volgen met tekstupdates. Onze collega's van de radio zijn uiteraard ook present. Peter Vandenbempt zit voor ons in het Koning Boudewijnstadion.



Op sporza.be kunt u de partij live volgen met tekstupdates. Onze collega's van de radio zijn uiteraard ook present. Peter Vandenbempt zit voor ons in het Koning Boudewijnstadion.

19:55 vooraf, 19 uur 55. De Rode Duivels hebben intussen getraind in Tubeke, een halfuurtje later dan gepland door een stortbui. Verschenen niet op het trainingsveld: Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Eden Hazard en uiteraard Kevin De Bruyne. Zij komen donderdag niet in actie.

19:11 vooraf, 19 uur 11. We hebben veel respect voor de Belgen. Ze zijn al heel lang nummer één van de wereld en hebben enkele topspelers in hun rangen. Griekse bondscoach Van 't Schip.

19:10 vooraf, 19 uur 10. Ik vind het jammer dat morgen toppers als Kevin De Bruyne en Eden Hazard er niet bij zullen zijn. Hopelijk zullen ze er op het EK wel bij zijn. Griekse bondscoach Van 't Schip.

19:04 vooraf, 19 uur 04. Griekse bondscoach blikt vooruit: "België heeft veel toppers". John van 't Schip, de Nederlandse bondscoach van Griekenland, had woensdag op zijn persconferentie, één dag voor de vriendschappelijke interland van de Grieken in het Koning Boudewijnstadion, veel respect voor de Rode Duivels. "Het is een lang seizoen geweest voor alle spelers, maar de groep lijkt toch nog fris en blij hier te zijn", stak Van 't Schip van wal. "Ze zijn gemotiveerd om er een leuke match van te maken." Over de Rode Duivels had Van't Schip veel lof over.

15:36 vooraf, 15 uur 36. Martinez: "Mignolet begint in doel, Hazard, Vertonghen en Vermaelen spelen pas zondag". Op zijn persconferentie van woensdag lichtte Roberto Martinez al een tipje van de sluier op over zijn plannen voor donderdag en zondag. "Mignolet begint in doel tegen Griekenland." "Vertonghen, Vermaelen en Hazard komen niet in actie, maar wel zondag. Witsel komt in geen van beide oefenmatchen in actie."

17:22 vooraf, 17 uur 22. Eden behoort tot de groep fitte spelers die individuele aandacht krijgen richting de openingswedstrijd. Sommige spelers hebben extra werk nodig, anderen dan weer rust. We bouwen geleidelijk op en Eden vormt daarop geen uitzondering. Enkel Axel Witsel is een apart geval, want hij komt terug uit een langdurige blessure. Misschien kunnen we Hazard al speelminuten gunnen in de oefeninterlands en dan kijken we weer verder richting de eerste groepswedstrijd. Bondscoach Roberto Martinez.

17:21 vooraf, 17 uur 21. Komt Eden Hazard in actie? Eden Hazard is een van de probleemgevallen bij de Rode Duivels. Heeft hij zijn blessureperikelen na een kwakkelseizoen in Madrid kunnen laten? Bondscoach Roberto Martinez: "Eden oogt alleszins fris, is klaar om te werken en dat is een goed teken bij het begin van de voorbereiding."