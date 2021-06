LIVE: Rode Duivels bedanken Thorgan Hazard voor bonus aan de pauze

45+4' eerste helft, minuut 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1400535925386530825

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust: 1-0. De Belgen trekken de kleedkamer in met een krappe voorsprong. Het was Thorgan Hazard die na 20 minuten voor het doelpunt zorgde na een knappe combinatie met Carrasco. Daarna bleven de Belgen baas, maar Hazard miste de 2-0. Krijgen we na de rust nog wat meer spektakel?

45+1' eerste helft, minuut 46. Bakasetas doet de netten nog trillen, gelukkig zijn het maar de zijnetten.

44' eerste helft, minuut 44. Lukaku knalt op Papadopoulos. Dat zal de Griek nog wel even voelen. Maar we krijgen dus nog geen tweede Belgische goal.

41' eerste helft, minuut 41. Nieuwe actie van de Belgen, maar Lukaku wordt in de zestien omsingeld door 3 verdedigers. Dat redt hij niet.

39' eerste helft, minuut 39. Een fikse discussie tussen Lukaku en Tzavellas. Ze staan hoofd tegen hoofd. Echt coronaproof is dit niet.

38' eerste helft, minuut 38. Het is nog niet de match van Alderweireld in de defensie. Hij duwt de bal andermaal pardoes in de voeten van de tegenstander. De Grieken puren er een fijne aanval uit, maar Boyata verdedigt goed.

37' eerste helft, minuut 37. Geen 2-0. Thorgan Hazard kan hier bijna zijn 2e van de avond maken. Doku is in goede doen. Lukaku krijgt een duwtje en kan niet bij de voorzet, maar de bal rolt in de voeten van Thorgan Hazard. Die duwt aan de tweede paal tegen het doelhout.

31' eerste helft, minuut 31. We kunnen het even over het gazon hebben want de aanvalslust van de Belgen is weer even verdwenen. Krijgen we nog wat in dit kwartier voor de pauze?

30' eerste helft, minuut 30. Bij Carrasco spat het vertrouwen eraf. Hij staat te blinken op zijn linkerkant. Peter Vandenbempt.

28' eerste helft, minuut 28. Dribbelende Doku. Jéremy Doku geeft een frisse indruk. Hij zet zijn bewaker in de wind en zoekt naar Lukaku voor de goal. Die is moeilijk bereikbaar en zo wordt de knappe actie niet echt gevaarlijk.

27' eerste helft, minuut 27. We spelen weer en Doku stuurt Meunier weg op de flank. De voorzet van de man van Dortmund is niet onaardig, maar de Grieken lossen het op.

24' eerste helft, minuut 24. Onderbreking. Zo, de scheidsrechter is vriendelijk. Hij geeft de spelers een drankpauze na 25 minuten spelen.

23' eerste helft, minuut 23. Carrasco is nu de man van de hoekschoppen. De bal blijft wat hangen in het pak voor de Griekse goal en Alderweireld kan er nog bij. Hij kraakt zijn schot en de doelman moet toch naar de hoek duiken.

