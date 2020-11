VIDEO: Delcroix en De Ketelaere moeten "incasseren" op eerste training

De kans is groot dat Ivon Movgo tussen de palen staat bij de Zwitsers tegen België. De doelman van PSV is er klaar voor. "Het zijn drie belangrijke wedstrijden en iedereen beschouwt het als een eer om het Zwitserse nationale shirt te dragen", zegt hij.

"Dit jaar konden we nog geen interland winnen, maar het was wel telkens heel nipt. In de komende wedstrijden moeten we ons tonen. Het is belangrijk dat we in de hoogste divisie van de Nations League kunnen blijven, tussen de beste teams van Europa.

"We hebben een sterk team, dus daar horen we ook te staan. Ik heb vertrouwen in de groep en hun capaciteiten."