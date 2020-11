Martinez: "Geen Vermaelen bij de Duivels, misschien sluit Eden Hazard nog aan"

2 jaar geleden verloren de Belgen met 5-2 in Zwitserland, waardoor ze de Final 4 van de Nations League misten. Ze mochten zelfs met een klein verschil verliezen. Toen Thorgan Hazard er na een kwartier 0-2 van had gemaakt in een ijskoud Luzern, leek de kwalificatie dan ook een feit. Daarna werden de Belgen evenwel onder de voet gelopen door de thuisploeg.





"Dat was een geweldige wedstrijd", haalde de Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic, die toen ook al van de partij was, met plezier wat herinneringen op. "Toen hebben we bewezen dat we in belangrijke wedstrijden het verschil kunnen maken, dat we onze voet naast die van toplanden kunnen zetten."







Intussen is er heel wat veranderd. La Nati kon nog niet winnen in 2020 en met amper 2 punten uit 4 duels staan ze op de laatste plaats in groep 4, op 4 punten van Oekraïne en Duitsland. Spanje is met 7 punten leider.





Petkovic wil degradatie vermijden: "Ik ben mij ervan bewust dat er nog heel wat zaken beter kunnen en moeten. Het geloof in eigen kunnen moet omhoog. In de voorbije wedstrijden dwongen we voldoende kansen af, maar faalden we al te vaak bij de afwerking. Die laatste pass komt er niet uit. Ik wil graag dit jaar nog beterschap zien."