Lukebakio maakt debuut, achteraan rekent Martinez op Bornauw en Mechele

Net als in de vorige oefeninterland tegen Ivoorkust krijgen we een experimenteel elftal aan de aftrap bij de Belgen. Dodi Lukebakio mag zijn debuut maken en vormt samen met Praet en Batshuayi de aanvalslinie. Centraal vinden we Vanaken en Dendoncker terug, Chadli en Thorgan Hazard moeten voor acties op de flanken zorgen. Achteraan krijgt ancien Vertonghen de steun van Mechele en Bornauw. Mignolet is de man in doel.

vooraf, 19 uur 51. Martinez: "Ik hoop nog op Eden Hazard, misschien sluit hij later aan". Eden Hazard testte positief op het coronavirus. Bondscoach Martinez hoopt dat hij later in deze interlandperiode toch nog kan aansluiten. "Het is geen nieuws meer dat iemand corona heeft. We volgen het protocol van UEFA. We zorgen ervoor dat hij thuis kan werken en dat hij eventueel later nog kan aansluiten als hij negatief is", zegt de bondscoach. "Hij heeft geen symptomen en voelt zich goed. Er is altijd een kans dat hij nog naar de groep zal komen voor het einde van de interlandbreak, maar we moeten afwachten. Misschien kan hij nog een match spelen." .