LIVE: Dodelijk efficiënte Batshuayi brengt de Belgen op voorsprong, na Lukebakio ook debuut voor Delcroix

77' tweede helft, minuut 77. De Belgen hebben de smaak plots te pakken. Lukebakio plukt een voorzet van Foket uit de lucht en haalt uit, maar zijn schot is niet gekadreerd. Een echt overweldigende indruk heeft de debutant vandaag niet gemaakt, al lag hij met een knappe actie wel mee aan de basis van de 2-1.

75' tweede helft, minuut 75. Petkovic grijpt in en haalt Benito, die met slecht uitverdedigen aan de basis lag van de gelijkmaker, naar de kant. Omeragic mag nog ruim een kwartier meevoetballen.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Zwitserland, Becir Omeragic erin, Loris Benito eruit wissel Loris Benito Becir Omeragic

70' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 70 door Michy Batshuayi van België. 2, 1. goal België Zwitserland 79' 2 1

70' tweede helft, minuut 70. Batshuayi: 2 kansen, 2 goals. Hij doet het weer! Batshuayi toont zich opnieuw bijzonder efficiënt en brengt de Belgen op voorsprong. Na een voorzet van Foket haalt hij van dichtbij uit in de draai. Mvogo is kansloos.



68' tweede helft, minuut 68. Bornauw voorkomt nieuw gevaar. De Zwitsers blijven op zoek gaan naar de winning goal. Na een mooie combinatie kan Schär centraal uithalen in de zestien, maar Bornauw kan zijn schot nog net afblokken. Meer dan een hoekschop haalt Zwitserland er niet uit, maar het was toch weer alarmfase rood achteraan bij de Belgen.

65' tweede helft, minuut 65. Mignolet moet nog eens zijn kunnen tonen. Alweer een kans voor de Zwitsers. Bornauw werkt de bal na een vrije trap niet bijster goed weg. Widmer probeert het met een volley op de afvallende bal, Mignolet werkt het schot met een knappe redding in hoekschop. Die levert geen nieuw doelgevaar op.

64' tweede helft, minuut 64. Seferovic mag ook nog een halfuur komen meedoen. Hij neemt de plaats in van Gavranovic.

63' tweede helft, minuut 63. Foket gaat iets te fel tekeer tegen Steffen. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Zwitserland, Haris Seferovic erin, Mario Gavranovic eruit wissel Mario Gavranovic Haris Seferovic

63' Gele kaart voor Thomas Foket van België tijdens tweede helft, minuut 63 Thomas Foket België

61' tweede helft, minuut 61. Tielemans tilt het spel van de Rode Duivels toch naar een hoger niveau. Hij gaf de assist voor de 1-1 en blijft nu een bepalende figuur bij de Belgische combinaties.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij België, Hannes Delcroix erin, Jan Vertonghen eruit wissel Jan Vertonghen Hannes Delcroix

58' tweede helft, minuut 58. Chadli en Vertonghen zijn de spelers die plaats moeten ruimen. We krijgen dus een wel erg jonge defensie met Foket en Delcroix als hun vervangers.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij België, Thomas Foket erin, Nacer Chadli eruit wissel Nacer Chadli Thomas Foket

54' tweede helft, minuut 54. Foket en Delcroix staan klaar om in te vallen. Na Lukebakio zal dus ook Delcroix zijn debuut maken voor de Rode Duivels.

53' tweede helft, minuut 53. Prima redding Mignolet! De reactie van de Zwitsers blijft niet uit. Vargas kapt Bornauw uit en haalt met een lage knal. Mignolet heeft een uitstekende redding nodig om een nieuw Zwitsers doelpunt te voorkomen.

50' tweede helft, minuut 50. Batshuayi maakt gelijk! Droomstart voor de Rode Duivels in de tweede helft. Na balverlies van Benito speelt Tielemans de bal snel naar Batshuayi in de zestien. Die zet Schär vlot in de wind en laat ook Mvogo kansloos achter. Alles te herdoen!



49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Michy Batshuayi van België. 1, 1. goal België Zwitserland 79' 1 1

49' tweede helft, minuut 49. Shaqiri, in de ploeg gekomen voor Xhaka, mag een vrije trap nemen. Hij plant de bal simpel in de handen van Mignolet.

49' tweede helft, minuut 49. Krijgen we in de 2e helft een reactie van de Rode Duivels?

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De Zwitsers beginnen met maar liefst 4 nieuwe namen aan de 2e helft. De Belgen houden het voorlopig bij 1 wissel: Tielemans neemt de plaats in van Dendoncker.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:29 rust, 21 uur 29. 0-1 aan de rust. Bornauw kopte de bal verkeerd, Mehmedi strafte het foutje af.

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Zwitserland, Silvan Widmer erin, Breel Embolo eruit wissel Breel Embolo Silvan Widmer

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Zwitserland, Ruben Vargas erin, Steven Zuber eruit wissel Steven Zuber Ruben Vargas

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Zwitserland, Xherdan Shaqiri erin, Granit Xhaka eruit wissel Granit Xhaka Xherdan Shaqiri

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Zwitserland, Renato Steffen erin, Admir Mehmedi eruit wissel Admir Mehmedi Renato Steffen

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij België, Youri Tielemans erin, Leander Dendoncker eruit wissel Leander Dendoncker Youri Tielemans

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Werk aan de winkel voor de Rode Duivels. Halfweg staan ze 0-1 in het krijt tegen Zwitserland. Mehmedi opende al vroeg de score na mistasten van Bornauw. Een slap België kon het tij nadien niet keren en ontsnapte zelfs aan de 0-2.

45+1' eerste helft, minuut 46. Zwitserland komt nog eens opzetten. Zuber snijdt op aangeven van Gavranovic de zestien in, maar Mechele kan zijn schot nog net in hoekschop werken. Toch weer even opletten voor de Belgen. De corner levert niks op.

45' eerste helft eerste helft, minuut 45 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Lukebakio met een volley! Dan toch eens dreiging van de Belgen. Mvogo heeft het bijzonder lastig met een scherpe voorzet van Praet. In de herneming pakt Lukebakio uit met een spectaculaire volley, maar de bal gaat ook spectaculair naast.

42' eerste helft, minuut 42. Kort voor de rust is het nog eens alle hens aan dek voor de Belgen. Na balverlies bij de Rode Duivels schakelt Zwitserland snel om. Gavranovic legt de bal breed voor Zuber. Vertonghen kan zijn schot nog net afblokken met een glijdende tackle.

42' eerste helft, minuut 42. Bornauw levert de bal weer in. Misschien moeten ze die toch maar beter in de kleedkamer laten, want die gaat er niet meer door komen. Peter Vandenbempt op Radio 1.

39' eerste helft, minuut 39. Xhaka dropt de bal gevaarlijk in de zestien, maar Mignolet is bij de pinken en plukt de voorzet uit de lucht. De doelman kan zich weinig verwijten. Bij de goal van Mehmedi was hij kansloos en hij wist wél een tweede treffer van de Zwitser te voorkomen.

38' eerste helft, minuut 38. Voor Zwitserland verloopt alles nog steeds naar wens. Zonder echt dominant te spelen of kans op kans te creëren hebben ze alles onder controle. De Belgen blijven achter de feiten hollen.

34' eerste helft, minuut 34. Mvogo eerste keer in actie. Mvogo moet dan toch eens in actie komen, al heeft hij vast al voor hetere vuren gestaan. Lukebakio pakt vanaf links uit met een soort voorzet-schot, de Zwitserse doelman gaat goed plat.

33' eerste helft, minuut 33. Bornauw levert de bal te makkelijk in. Tekenend voor zijn wedstrijd, tekenend voor de slappe prestatie van de Belgen.

31' eerste helft, minuut 31. Het is zoeken en tasten en niet vinden voor de Belgen. Peter Vandenbempt op Radio 1.

30' eerste helft, minuut 30. De Zwitsers hebben de wedstrijd in handen, de Rode Duivels slagen er maar niet in om het laken naar zich toe te trekken. Het blijft wachten op het eerste, concrete doelgevaar van de Belgen.

27' eerste helft, minuut 27. Mehmedi botst op Mignolet! Daar zijn de Zwitsers opnieuw! Gavranovic krijgt een prima voorzet van Fernandes tot bij Mehmedi. Die kan van dichtbij zijn tweede van de avond maken, maar krijgt de bal niet voorbij Mignolet. Hier komen de Belgen bijzonder goed weg.

23' eerste helft, minuut 23. 2e fout op rij voor Bornauw. Sebastiaan Bornauw kent voorlopig niet veel geluk in het shirt van de Rode Duivels. Ook vorige maand in de oefeninterland tegen Ivoorkust was hij de antiheld. Door zijn late penaltyfout moest België toen nog een 1-1-gelijkspel toestaan.

19' eerste helft, minuut 19. De openingstreffer heeft niet meteen voor een schokeffect gezorgd bij de Belgen. De balcirculatie blijft van een bedroevend niveau, het ontbreken van automatismen is duidelijk zichtbaar.

18' eerste helft, minuut 18. De voorsprong is verdiend. Zwitserland is de betere ploeg, combineert beter en is ook wat dreigender. Peter Vandenbempt op Radio 1.

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Admir Mehmedi van Zwitserland. 0, 1. goal België Zwitserland 79' 0 1

12' eerste helft, minuut 12. Mehmedi straft foutje Bornauw genadeloos af! De Rode Duivels zijn al vroeg op achtervolgen aangewezen. Bornauw verkijkt zich op een lange bal en geeft zo vrije baan aan Mehmedi. Die laat de kans niet liggen en neemt Mignolet te grazen met een gekruist schot. Slechte start, stevige verrassing.



9' eerste helft, minuut 9. Eerste prikje van de Rode Duivels. Het eerste schot van de Rode Duivels komt op naam van Thorgan Hazard. Zijn afgeweken poging levert een hoekschop op. Bornauw kan de bal doorkoppen aan de eerste paal, maar Vertonghen raakt er niet bij aan de tweede paal.

8' eerste helft, minuut 8. De balcirculatie is beter en constanter bij de Zwitsers. Eddy Snelders op Radio 1.

6' eerste helft, minuut 6. Zwitserland spreekt toch een aardig woordje mee. Embolo rukt centraal op, maar loopt zich uiteindelijk vast in de zestien.

5' eerste helft, minuut 5. Zuber probeert Chadli in de wind te zetten op links, maar de Rode Duivel komt als winnaar in de strijd. Zwitserland raakt voorlopig niet in de buurt van de zestien.

4' eerste helft, minuut 4. Voorlopig nog niet veel diepgang bij de Belgen. De Rode Duivels zijn wel baas, al proberen de Zwitsers wel hoog druk te zetten.

3' eerste helft, minuut 3. Michy Batshuayi.

2' eerste helft, minuut 2. Het balbezit is voor de Belgen in de openingsfase. Peter Vandenbempt op Radio 1.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen aan Den Dreef. Wat krijgt de flink gewijzigde nationale ploeg voor mekaar?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:43 vooraf, 20 uur 43. De nationale hymnes hebben we achter de rug. We kunnen ons stilaan opmaken voor de start van deze vriendschappelijke wedstrijd.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Dodi Lukebakio: de 700e Rode Duivel. Dodi Lukebakio zet vanavond een belangrijke stap in zijn carrière met zijn debuut voor de Rode Duivels. Hij is daarmee ook de 700e speler die aantreedt voor de nationale ploeg.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Bij Zwitserland staan er maar 4 spelers in de basis die ook vorige maand tegen Duitsland aan de aftrap stonden. Ook de Zwitsers spelen dus zeker niet met hun sterkste elftal. Peter Vandenbempt op Radio 1.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Zwitserland, 1 van de 4 teams waarvan Martinez verloor. Sinds Roberto Martinez in 2016 aangesteld werd als bondscoach moest hij slechts 4 keer een nederlaag incasseren met de nationale ploeg. Hij debuteerde 4 jaar geleden met een 0-2-nederlaag in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje. Op het WK in 2018 bleek Frankrijk te sterk in de halve finales en datzelfde jaar hield Zwitserland de Belgen uit de Final 4 van de Nations League. De vierde nederlaag kwam er een maand geleden in Wembley, toen Engeland een 2-1-zege boekte in de Nations League.



20:00 vooraf, 20 uur . Revanche voor pijnlijke nederlaag? De Rode Duivels hebben nog iets recht te zetten tegen Zwitserland. Bijna exact 2 jaar geleden, op 18 november 2018, ging België in Zwitserland pijnlijk onderuit met 5-2. Hoe dat precies liep, kan u hieronder nog eens nalezen. . Revanche voor pijnlijke nederlaag? De Rode Duivels hebben nog iets recht te zetten tegen Zwitserland. Bijna exact 2 jaar geleden, op 18 november 2018, ging België in Zwitserland pijnlijk onderuit met 5-2. Hoe dat precies liep, kan u hieronder nog eens nalezen.

19:46 vooraf, 19 uur 46. Ook Zwitserland start niet met sterkste ploeg. Niet alleen Roberto Martinez grijpt deze wedstrijd aan om een aantal spelers te testen, ook zijn Zwitserse collega Vladimir Petkovic kiest voor een onuitgegeven basisploeg. Sterkhouders als Shaqiri, Seferovic, Rodriguez en Akanji starten op de bank. . Ook Zwitserland start niet met sterkste ploeg Niet alleen Roberto Martinez grijpt deze wedstrijd aan om een aantal spelers te testen, ook zijn Zwitserse collega Vladimir Petkovic kiest voor een onuitgegeven basisploeg. Sterkhouders als Shaqiri, Seferovic, Rodriguez en Akanji starten op de bank.

19:40 vooraf, 19 uur 40. Experimenteel elftal bij de Belgen. Net als in de vorige oefeninterland tegen Ivoorkust krijgen we een experimenteel elftal aan de aftrap bij de Belgen. Dodi Lukebakio mag zijn debuut maken en vormt samen met Praet en Batshuayi de aanvalslinie. Centraal vinden we Vanaken en Dendoncker terug, Chadli en Thorgan Hazard moeten voor acties op de flanken zorgen. Achteraan krijgt ancien Vertonghen de steun van Mechele en Bornauw, die voor het eerst in de basis start. Mignolet is de man in doel. . Experimenteel elftal bij de Belgen Net als in de vorige oefeninterland tegen Ivoorkust krijgen we een experimenteel elftal aan de aftrap bij de Belgen. Dodi Lukebakio mag zijn debuut maken en vormt samen met Praet en Batshuayi de aanvalslinie. Centraal vinden we Vanaken en Dendoncker terug, Chadli en Thorgan Hazard moeten voor acties op de flanken zorgen. Achteraan krijgt ancien Vertonghen de steun van Mechele en Bornauw, die voor het eerst in de basis start. Mignolet is de man in doel.

11-11-2020 11-11-2020.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Martinez: "Ik hoop nog op Eden Hazard, misschien sluit hij later aan". Eden Hazard testte positief op het coronavirus. Bondscoach Martinez hoopt dat hij later in deze interlandperiode toch nog kan aansluiten. "Het is geen nieuws meer dat iemand corona heeft. We volgen het protocol van UEFA. We zorgen ervoor dat hij thuis kan werken en dat hij eventueel later nog kan aansluiten als hij negatief is", zegt de bondscoach. "Hij heeft geen symptomen en voelt zich goed. Er is altijd een kans dat hij nog naar de groep zal komen voor het einde van de interlandbreak, maar we moeten afwachten. Misschien kan hij nog een match spelen." . Martinez: "Ik hoop nog op Eden Hazard, misschien sluit hij later aan" Eden Hazard testte positief op het coronavirus. Bondscoach Martinez hoopt dat hij later in deze interlandperiode toch nog kan aansluiten.

"Het is geen nieuws meer dat iemand corona heeft. We volgen het protocol van UEFA. We zorgen ervoor dat hij thuis kan werken en dat hij eventueel later nog kan aansluiten als hij negatief is", zegt de bondscoach.

"Hij heeft geen symptomen en voelt zich goed. Er is altijd een kans dat hij nog naar de groep zal komen voor het einde van de interlandbreak, maar we moeten afwachten. Misschien kan hij nog een match spelen."

18:53 vooraf, 18 uur 53. Ja, ik ga roteren morgen. Het gaat een beetje zijn zoals in de match tegen Ivoorkust. Het is belangrijk om jonge spelers te integreren. Roberto Martinez. Ja, ik ga roteren morgen. Het gaat een beetje zijn zoals in de match tegen Ivoorkust. Het is belangrijk om jonge spelers te integreren. Roberto Martinez

18:49 vooraf, 18 uur 49. Martinez: "Hannes Delcroix vervangt Thomas Vermaelen". Thomas Vermaelen (34) zal er dan toch niet bij zijn voor de oefeninterland tegen Zwitserland en de Nations League-matchen tegen Denemarken en Engeland. Hij mag van de Japanse autoriteiten andermaal niet afreizen naar ons land. Hannes Delcroix (Anderlecht) is zijn vervanger. "Omdat hij linksvoetig is en hij het heel goed gedaan heeft bij de beloften", zegt bondscoach Roberto Martinez. "Hannes heeft een zeer specifiek profiel. Hier zijn gaat zijn ontwikkeling heel erg ten goede komen." "Het is zeker een grote stap, maar het is goed voor hem. Na de match tegen Zwitserland match gaat ook hij weer terug naar de beloften." . Martinez: "Hannes Delcroix vervangt Thomas Vermaelen" Thomas Vermaelen (34) zal er dan toch niet bij zijn voor de oefeninterland tegen Zwitserland en de Nations League-matchen tegen Denemarken en Engeland. Hij mag van de Japanse autoriteiten andermaal niet afreizen naar ons land. Hannes Delcroix (Anderlecht) is zijn vervanger.

"Omdat hij linksvoetig is en hij het heel goed gedaan heeft bij de beloften", zegt bondscoach Roberto Martinez. "Hannes heeft een zeer specifiek profiel. Hier zijn gaat zijn ontwikkeling heel erg ten goede komen."

"Het is zeker een grote stap, maar het is goed voor hem. Na de match tegen Zwitserland match gaat ook hij weer terug naar de beloften."

17:22 vooraf, 17 uur 22. In 2018 met de 5-2 tegen België hebben we bewezen dat we in belangrijke wedstrijden het verschil kunnen maken, dat we onze voet naast die van toplanden kunnen zetten. . Vladimir Petkovic, Zwitsers bondscoach. In 2018 met de 5-2 tegen België hebben we bewezen dat we in belangrijke wedstrijden het verschil kunnen maken, dat we onze voet naast die van toplanden kunnen zetten. Vladimir Petkovic, Zwitsers bondscoach

17:05 vooraf, 17 uur 05. In 2018 hield Zwitserland België uit Final 4 Nations League met 5-2: "Geweldig". 2 jaar geleden verloren de Belgen met 5-2 in Zwitserland, waardoor ze de Final 4 van de Nations League misten. Ze mochten zelfs met een klein verschil verliezen. Toen Thorgan Hazard er na een kwartier 0-2 van had gemaakt in een ijskoud Luzern, leek de kwalificatie dan ook een feit. Daarna werden de Belgen evenwel onder de voet gelopen door de thuisploeg. "Dat was een geweldige wedstrijd", haalde de Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic, die toen ook al van de partij was, met plezier wat herinneringen op. "Toen hebben we bewezen dat we in belangrijke wedstrijden het verschil kunnen maken, dat we onze voet naast die van toplanden kunnen zetten." Intussen is er heel wat veranderd. La Nati kon nog niet winnen in 2020 en met amper 2 punten uit 4 duels staan ze op de laatste plaats in groep 4, op 4 punten van Oekraïne en Duitsland. Spanje is met 7 punten leider. Petkovic wil degradatie vermijden: "Ik ben mij ervan bewust dat er nog heel wat zaken beter kunnen en moeten. Het geloof in eigen kunnen moet omhoog. In de voorbije wedstrijden dwongen we voldoende kansen af, maar faalden we al te vaak bij de afwerking. Die laatste pass komt er niet uit. Ik wil graag dit jaar nog beterschap zien." . In 2018 hield Zwitserland België uit Final 4 Nations League met 5-2: "Geweldig" 2 jaar geleden verloren de Belgen met 5-2 in Zwitserland, waardoor ze de Final 4 van de Nations League misten. Ze mochten zelfs met een klein verschil verliezen. Toen Thorgan Hazard er na een kwartier 0-2 van had gemaakt in een ijskoud Luzern, leek de kwalificatie dan ook een feit. Daarna werden de Belgen evenwel onder de voet gelopen door de thuisploeg.

"Dat was een geweldige wedstrijd", haalde de Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic, die toen ook al van de partij was, met plezier wat herinneringen op. "Toen hebben we bewezen dat we in belangrijke wedstrijden het verschil kunnen maken, dat we onze voet naast die van toplanden kunnen zetten."



Intussen is er heel wat veranderd. La Nati kon nog niet winnen in 2020 en met amper 2 punten uit 4 duels staan ze op de laatste plaats in groep 4, op 4 punten van Oekraïne en Duitsland. Spanje is met 7 punten leider.

Petkovic wil degradatie vermijden: "Ik ben mij ervan bewust dat er nog heel wat zaken beter kunnen en moeten. Het geloof in eigen kunnen moet omhoog. In de voorbije wedstrijden dwongen we voldoende kansen af, maar faalden we al te vaak bij de afwerking. Die laatste pass komt er niet uit. Ik wil graag dit jaar nog beterschap zien."

15:57 vooraf, 15 uur 57. Mvogo: "We konden nog geen interland winnen". De kans is groot dat Yvon Mvogo tussen de palen staat bij de Zwitsers tegen België. De doelman van PSV is er klaar voor. "Het zijn drie belangrijke wedstrijden en iedereen beschouwt het als een eer om het Zwitserse nationale shirt te dragen", zegt hij. "Dit jaar konden we nog geen interland winnen, maar het was wel telkens heel nipt. In de komende wedstrijden moeten we ons tonen. Het is belangrijk dat we in de hoogste divisie van de Nations League kunnen blijven, tussen de beste teams van Europa." "We hebben een sterk team, dus daar horen we ook te staan. Ik heb vertrouwen in de groep en hun capaciteiten." . Mvogo: "We konden nog geen interland winnen" De kans is groot dat Yvon Mvogo tussen de palen staat bij de Zwitsers tegen België. De doelman van PSV is er klaar voor. "Het zijn drie belangrijke wedstrijden en iedereen beschouwt het als een eer om het Zwitserse nationale shirt te dragen", zegt hij. "Dit jaar konden we nog geen interland winnen, maar het was wel telkens heel nipt. In de komende wedstrijden moeten we ons tonen. Het is belangrijk dat we in de hoogste divisie van de Nations League kunnen blijven, tussen de beste teams van Europa." "We hebben een sterk team, dus daar horen we ook te staan. Ik heb vertrouwen in de groep en hun capaciteiten."



15:55 vooraf, 15 uur 55. We spelen graag tegen sterke tegenstanders, zoals België. We beschouwen het dus zeker niet als een verplichting. Manuel Akanji, verdediger Zwitserland. We spelen graag tegen sterke tegenstanders, zoals België. We beschouwen het dus zeker niet als een verplichting Manuel Akanji, verdediger Zwitserland

15:52 vooraf, 15 uur 52. Verdediger en lid medische staf Zwitserland testen positief. Bij de Zwitserse nationale ploeg hebben rechtsback Jordan Lotomba en een lid van de medische staff positief getest op het coronavirus. Zij reizen bijgevolg niet mee af naar België. Alle andere testen waren negatief. De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic roept geen vervanger voor Lotomba op. De verdediger van Nice is geen basisspeler bij de Zwitsers. . Verdediger en lid medische staf Zwitserland testen positief Bij de Zwitserse nationale ploeg hebben rechtsback Jordan Lotomba en een lid van de medische staff positief getest op het coronavirus. Zij reizen bijgevolg niet mee af naar België. Alle andere testen waren negatief. De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic roept geen vervanger voor Lotomba op. De verdediger van Nice is geen basisspeler bij de Zwitsers.



15:47 - Vooraf Vooraf, 15 uur 47

Opstelling België. Simon Mignolet, Sebastiaan Bornauw, Brandon Mechele, Jan Vertonghen, Nacer Chadli, Leander Dendoncker, Hans Vanaken, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Michy Batshuayi, Dodi Lukebakio Opstelling België Dodi Lukebakio, Michy Batshuayi, Dennis Praet, Thorgan Hazard, Hans Vanaken, Leander Dendoncker, Nacer Chadli, Jan Vertonghen, Brandon Mechele, Sebastiaan Bornauw, Simon Mignolet

Opstelling Zwitserland. Yvon Mvogo, Eray Cömert, Fabian Schär, Loris Benito, Edimilson Fernandes, Djibril Sow, Admir Mehmedi, Granit Xhaka, Steven Zuber, Breel Embolo, Mario Gavranovic Opstelling Zwitserland Mario Gavranovic, Breel Embolo, Steven Zuber, Granit Xhaka, Admir Mehmedi, Djibril Sow, Edimilson Fernandes, Loris Benito, Fabian Schär, Eray Cömert, Yvon Mvogo