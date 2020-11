Dodelijk efficiënte Batshuayi schenkt bleke Duivels revanche tegen Zwitserland

België - Zwitserland in een notendop:

Bekijk het journaal laat met o.a. de revanche van de Rode Duivels tegen Zwitserland

Geen reactie na vroege tegengoal

Kort voor de rust kwam ook Zuber nog 2 keer dreigen. Zowel Vertonghen als Mechele had een uitstekende ingreep nodig om zijn schoten af te blokken. Waren er dan geen kansen voor de Belgen? Een spectaculaire volley van Lukebakio die naast ging, meer was het niet.

0-1 achter na nog geen kwartier, daar had ook dit experimenteel België geen rekening mee gehouden. Maar de openingstreffer zorgde niet voor een schokeffect. De machine sputterde door een gebrek aan automatismen, de balcirculatie was van een bedroevend niveau.

Dodelijke efficiëntie vs. gebrek aan doeltreffendheid

Vier wissels bij de Zwitsers bij de start van de tweede helft, slechts één bij de Belgen. Maar het was wel die ene wissel die effect sorteerde. Na balverlies van Benito vond Tielemans, in de ploeg gekomen voor Dendoncker, Batshuayi in de zestien. Die zette Schär vlot in de wind en liet ook Mvogo kansloos achter: 1-1.

Maar tot een ommekeer in het spelbeeld leidde die gelijkmaker niet. Mignolet had zelfs een uitstekende redding nodig op een knal van Vargas. Iets voorbij het uur moest de doelman zich weer onderscheiden, dit keer op een volley van Widmer.

Maar 20 minuten voor het einde sloeg Batshuayi opnieuw genadeloos toe. Na een goede actie van Lukebakio gooide Foket de bal voor doel en daar werkte Batshuayi in de draai zijn tweede van de avond binnen. 2 kansen, 2 goals, dat noemen ze dan dodelijke efficiëntie.

De Belgen kregen zo misschien meer dan ze verdienden, want ook daarna bleef Zwitserland de betere ploeg. Maar dan moet je natuurlijk wel de kansen omzetten en net daar wrong het schoentje.