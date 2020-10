Martinez trekt kaart van jeugd: "Laten zien dat ze bij nummer 1 horen"

19:41

vooraf, 19 uur 41. "Unieke mogelijkheid voor nieuwe talenten". Roberto Martinez wil zijn jonge spelers een kans geven tegen Ivoorkust. "Dit is een unieke mogelijkheid voor nieuwe talenten. We zullen heel wat debutanten aan het werk zien. Zo'n oefeninterland is de perfecte wedstrijd om ervaring op te doen." "Het internationale voetbal zal veranderen in de komende jaren, we hebben een grotere groep spelers nodig waarop we beroep kunnen doen en nu krijgen zij de mogelijkheid om te laten zien wat zij de nationale ploeg kunnen bijbrengen. Ik ben heel tevreden over het werk van de voorbije dagen. De jongeren leren snel bij. Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw en Alexis Saelemaekers, dat zijn al heel volwassen spelers. De jongeren en de nieuwe spelers hebben allemaal wat nodig is om bij de nummer een van de wereld te spelen." "De nieuwkomers moeten er eerst en vooral van genieten. Zij zijn hier vanwege hun talent en prestaties. Nu is het moment aangebroken om hen aan het werk te zien. Ze moeten laten zien dat ze bij de nummer een van de wereld passen, dat ze dat echt willen. Daarvoor is het een belangrijke test." .