LIVE: Hoe brengen de jonge Duivels het ervan af tegen Ivoorkust?

eerste helft, minuut 33. Vanaken duikt de ruimte in op rechts en brengt laag voor. Gbohouo is alert en duikt goed naar de grond. .

eerste helft, minuut 30. Trossard is de bedrijvigste man op het veld. Hij maakt snelheid en wordt in de draai gepakt aan de rand van de zestien. Prima plek voor een vrije trap. .

eerste helft, minuut 28. De bewegende man is nog niet altijd beschikbaar. Het is voorlopig nog wat zoeken en tasten. Eddy Snelders op Radio 1.

eerste helft, minuut 22. Dié is de fase van zonet niet vergeten en gaat even op de achillespees van Vanaken staan. Geel. .

eerste helft, minuut 19. Vanheusden trapt een bal weg voor de aanstormende Cornet, maar moet een tik op het onderbeen incasseren. Zijn schreeuw is goed te horen in het karig gevulde Koning Boudewijnstadion, maar Vanheusden kan wel verder. .

eerste helft, minuut 6. De Rode Duivels zijn baas in de openingsminuten. Diomandé schrikt ervan dat hij toch even tijd aan de bal krijgt en loopt domweg met het leer over de zijlijn. .

vooraf, 19 uur 45. Belgische 11. Dat Martinez wilde experimenteren met het oog op de toekomst van de Rode Duivels, liet hij zich tijdens de persbabbel al ontvallen. Concreet ziet dat er vanavond zo uit: met Vanheusden, Mechele, en Boyata achterin, Dendoncker en Vanaken die op het middenveld geflankeerd worden door Saelemaekers en Castagne en met Trossard en Doku als snelle flankaanvallers in steun voor diepe spits Batshuayi. Mignolet staat in doel. .

vooraf, 18 uur 07. De Ivoriaanse invloed op het Belgische voetbal is er nog altijd met bijvoorbeeld Simon Deli en Odilon Kossounou van Club Brugge, maar was er vooral begin jaren 2000. Onze redactie rakelde enkele mooie verhalen uit die Ivoriaanse wonderjaren op. .

vooraf, 19 uur 41. "Unieke mogelijkheid voor nieuwe talenten". Roberto Martinez wil zijn jonge spelers een kans geven tegen Ivoorkust. "Dit is een unieke mogelijkheid voor nieuwe talenten. We zullen heel wat debutanten aan het werk zien. Zo'n oefeninterland is de perfecte wedstrijd om ervaring op te doen." "Het internationale voetbal zal veranderen in de komende jaren, we hebben een grotere groep spelers nodig waarop we beroep kunnen doen en nu krijgen zij de mogelijkheid om te laten zien wat zij de nationale ploeg kunnen bijbrengen. Ik ben heel tevreden over het werk van de voorbije dagen. De jongeren leren snel bij. Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw en Alexis Saelemaekers, dat zijn al heel volwassen spelers. De jongeren en de nieuwe spelers hebben allemaal wat nodig is om bij de nummer een van de wereld te spelen." "De nieuwkomers moeten er eerst en vooral van genieten. Zij zijn hier vanwege hun talent en prestaties. Nu is het moment aangebroken om hen aan het werk te zien. Ze moeten laten zien dat ze bij de nummer een van de wereld passen, dat ze dat echt willen. Daarvoor is het een belangrijke test." .