Wat een slotfase! Duitsland pakt brons dankzij strafschopgoal, Spanje mist in extra tijd dé kans op gelijkmaker via de stip

Wereldkampioen Spanje heeft naast een bronzen medaille gegrepen in de olympische troostfinale. Duitsland kwam halverwege de tweede helft op voorsprong vanop elf meter, maar de Spaanse vrouwen kregen in minuut 100 (!) nog een ultieme kans op gelijkmaker. Alexia Putellas miste de penalty en zo ging het brons toch naar Duitsland na een knotsgekke ontknoping.

In de strijd om het olympisch brons keken wereldkampioen Spanje en Duitsland elkaar in de ogen in Parijs. En dat zou vooral een wedstrijd worden tussen twee ploegen die op meer gehoopt hadden, in de grote finale later op de avond.



Spanje kwam in de eerste helft nog het dichtst bij de openingsgoal. Tot twee keer toe stond het doelhout in de weg. Zeker net voor de pauze had het eigenlijk altijd 1-0 moeten staan, maar Jennifer Hermoso kreeg de rebound er niet in.

In de tweede helft begonnen de Duitse vrouwen uit een ander vaatje te tappen. Halfweg loonde dat toen Giulia Gwinn een penalty versierde. Catalina Coll, de Spaanse doelvrouw, kwam onbeholpen uit en kegelde de Duitse omver.

Gwinn ging zelf achter de bal staan en zette de elfmeter koeltjes om, Duitsland op 0-1 voor het brons. Invalster Schüller kon de wedstrijd even later in een definitieve plooi leggen, maar liet de 0-2 liggen, alleen voor Coll.

Met de inbreng van Olga Carmona, die de WK-finale tegen Engeland besliste, begon het slotoffensief van Spanje. Ook zij lieten een grote kans liggen met de gemiste kopbal van dichtbij van Hermoso.

Tot grote kansen kwamen de Spaanse vrouwen niet meer, ook niet in de 7 minuten extra tijd. Duitsland leek het over de streep leek te trekken.

En toen ging ook Minge aan het knoeien met een domme strafschopfout enkele seconden voor tijd. Ze trapte Garcia onderuit in de zestien en zo kreeg Spanje nog een ultieme kans op de gelijkmaker en verlengingen.

Alexia Putellas voelde de immense druk en trapte de penalty binnen het bereik van doelvrouw Berger. Duits delirium, Spaanse tristesse in wat nog een geweldig spannend slot werd van de kleine finale.