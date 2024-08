LIVESTREAM: Gwinn maakt er 0-1 van voor Duitsland via strafschop! Kan Spanje nog terugslaan?

De vrouwenteams van Spanje en Duitsland spelen vanmiddag om het brons in het olympisch voetbaltoernooi. Spanje verloor zijn halve finale van Brazilië, Duitsland moest het hoofd buigen voor de Verenigde Staten. Neemt wereldkampioen Spanje het laatste eremetaal mee vanuit Parijs of steekt record-Europees kampioen Duitsland daar een stokje voor? Volg de wedstrijd in deze liveblog of via de livestream.