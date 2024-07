Marta in tranen van het veld, afscheidnemende Braziliaanse voetballegende krijgt rood in laatste groepswedstrijd

Voor de Braziliaanse voetballegende Marta is de laatste groepswedstrijd in het olympisch voetbaltoernooi op een anticlimax uitgedraaid. De Braziliaanse aanvoerster werd in de eerste helft van het veld gestuurd na een tackle op de Spaanse Olga Carmona. Marta neemt na dit seizoen afscheid van de Braziliaanse nationale ploeg.

Marta Vieira da Silva, kortweg Marta, is op de Olympische Spelen bezig aan haar laatste kunstje bij de Seleçao. Nog één keer wil de zesvoudige Wereldvoetbalster van het Jaar schitteren in het Braziliaanse shirt, maar in de laatste groepswedstrijd tegen Spanje liet ze haar team in de steek.

In de extra tijd van de eerste helft pakte Marta uit met een wilde tackle op de Spaanse Olga Carmona en ze kreeg meteen rood. De Braziliaanse aanvoerster moest getroost worden door haar ploeggenotes en stapte in tranen van het veld.

Brazilië verloor uiteindelijk met 2-0 en eindigt zo met 3 op 9 pas als derde in zijn poule. De top twee van de drie groepen stoot rechtstreeks door naar de kwartfinales, aangevuld met de twee beste derdes. Voor Marta en co is het nu bang afwachten hoe de laatste wedstrijden in Groep A verlopen.

Marta is bezig aan haar zesde Olympische Spelen. Nog nooit kon ze met de Seleçao een wereld- of olympische titel veroveren. Zowel op de Spelen van 2004 als 2008 moest ze met het Braziliaanse team vrede nemen met zilver.