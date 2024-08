LIVESTREAM: Levert 2e helft wel doelpunten op in finale tussen Brazilië en VS?

In het olympisch voetbaltoernooi bij de vrouwen staan Brazilië en de Verenigde Staten tegenover elkaar in een duel om de gouden medaille. Brazilië rekende in de halve finales af met Spanje en kan na een schorsing opnieuw rekenen op sterspeler Marta. De Verenigde Staten gaan op zoek naar hun 5e olympische titel nadat ze hadden afgerekend met Duitsland. Welke voetbalgrootmacht trekt aan het langste eind? Volg het op deze pagina via livestream.