Amerikaanse voetbalvrouwen winnen 5e gouden olympische medaille

In het Parc des Princes stonden voetbalgrootheden Brazilië en de Verenigde Staten tegenover elkaar om de gouden medaille. Brazilië begon verschroeiend en kon na amper een minuut al op voorsprong staan, maar Ludmila werkte te zacht af.



Diezelfde Ludmila kon op het kwartier wel scoren, maar ze werd afgevlagd voor buitenspel. De wedstrijd bleef op en af gaan, zonder grote kansen. Op slag van rust kwam Brazilië nog eens dicht bij de voorsprong, maar doelvrouw Naeher stond pal op he schot van Gabi Portilho.



Onder toeziend oog van Tom Cruise en Mikaela Shiffrin zette Mallory Swanson de VS net voor het uur op voorsprong na mooi verticaal spel.



Dat was het sein voor de Braziliaanse bondscoach om sterspeler Marta op het veld te brengen. Maar in haar laatste interland kon ook de 38-jarige het tij niet meer keren.



Het was zelfs de VS die nog de grootste kansen kreeg. Ze kregen meer ruimte om aan te vallen en Rodman miste na een mooie actie. Een minuut later schoot Smith naast.



Het slotakkoord was voor Naeher. In de toegevoegde tijd ranselde ze de kopbal van Adriana uit haar doelvlak en zo bleef het dus 0-1. Voor de Amerikaanse voetbalvrouwen deze gouden medaille de eerste overwinning sinds 2019. Het is wel al hun 5e gouden medaille op de Olympische Spelen.