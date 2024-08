0-6! Marokko van Bilal El Khannous overklast Egypte en verovert bronzen medaille

Het duel tussen Egypte en Marokko is uitgedraaid op een Marokkaanse voetballes. Marokko had geen genade met Egypte en overklaste zijn tegenstander in een duel om de bronzen medaille. De ploeg van Genk-spelers Bilal El Khannous en Zakaria El Ouahdi deed de netten maar liefst 6 keer trillen.