Argentinië redt punt tegen Marokko na knotsgekke gelijkmaker in 105e minuut

Het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen in Parijs is 2 dagen voor de openingsceremonie al van start gegaan met een valse noot. Het duel tussen Marokko en Argentinië werd in de slotfase gestaakt nadat er bommetjes op het veld werden gegooid na de Argentijnse gelijkmaker.

Het duel tussen Marokko en Argentinië heeft meteen voor een jammerlijk voorval gezorgd op deze Olympische Spelen.

In de 105e (!) minuut maakte Argentinië met een knotsgek doelpunt de verdiende gelijkmaker. In eenzelfde aanval was de vijfde poging richting doel de goede keer.

Dat was niet naar de zin van de Marokkaanse supporters die reageerden door bommetjes op het veld te gooien. Een aantal supporters betraden zelfs het terrein en uitten hun ongenoegen over de 15 (!) minuten toegevoegde tijd.

De scheidsrechter riep de spelers naar binnen en er heerste onduidelijkheid over het feit dat de wedstrijd al dan niet gedaan was. De supporters werden alvast via de grote schermen gevraagd om het stadion te verlaten.