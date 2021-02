VIDEO: Lewandowski plaatst en knikt Bayern naar de WK-finale

Zijn eerste viel in het eerste kwart van de wedstrijd. Gnabry legde de bal centraal terug, Lewandowski plaatste hem vervolgens in doel.



Bayern tekende voor de regie en combineerde mooi in het nagelnieuwe Ahmed bin Ali-stadion. Alleen scoren lukte moeilijk.



Tegen Al Ahly was dat geen ramp. De Egyptische topclub kon de wedstrijd enkel ondergaan. Meer dan 5 pogingen speelde de winnaar van de Afrikaanse Champions League niet bij mekaar. Bayern zette daar meer dan 20 stuks tegenover.



Een van die laatste pogingen was er opnieuw een van Lewadowski. 5 minuten voor affluiten veerde hij op aan de tweede paal om een prima voorzet van Sané binnen te knikken.

"We hadden het iets sneller willen afmaken", sprak Lewandowski, "maar we staan in de finale. Ik heb er veel zin in, want we willen die trofee erg graag mee naar huis nemen."