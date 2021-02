LIVESTREAM: Kijk naar de halve finale van Bayern München op het WK voor clubs

eerste helft, minuut 9. Gnabry kopt de eerste kans voor Bayern over doel.

10:58

vooraf, 10 uur 58. Hobbelige tocht richting Qatar. Bayern München won vrijdagavond in de Bundesliga met 0-1 bij Hertha Berlijn. De Duitse Champions League-winnaar wilde daarna meteen afreizen naar Qatar, maar die tocht liep niet van een leien dakje. Het vliegtuig zou normaal gezien nog voor middernacht opstijgen vanop de nieuwe luchthaven "Berlin-Brandenburg Willy Brandt". Uiteindelijk bleek dit niet mogelijk voor 7u 's ochtends. Er volgde dus een onvoorziene overnachting. Een nieuwe crew was nodig voor het vliegtuig, dat na een tussenstop in München dan toch richting Doha vertrok. De precieze reden voor de vertraging maakte Bayern München niet bekend. Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge reageerde woedend bij Bild. "De verantwoordelijken beseffen niet wat ze onze ploeg aangedaan hebben", zei hij. .