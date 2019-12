"Ik vind niet dat er midden in het seizoen een WK voor clubs moet zijn"

12:01 vooraf, 12 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:57 vooraf, 11 uur 57. "Alles wat ik zeg, helpt niet". Klopp kreeg ook de vraag voorgelegd of je zo'n club-WK in Qatar, een land dat mensenrechten schendt, moet organiseren? "Alles wat ik daarover zeg, helpt niet. Het zou gewoon een nieuwe krantenkop zijn, positief of negatief: het maakt niet uit. Ik vind het leuk dat je de vraag stelt, maar ik denk dat ik de verkeerde persoon ben om ze te beantwoorden. De mensen die dit toernooi organiseren, moet hierover nadenken. Niet de sporters.".

11:55 vooraf, 11 uur 55. Jürgen Klopp op de persconferentie:. Jürgen Klopp op de persconferentie:

11:54 vooraf, 11 uur 54. Kan dit WK voor clubs in de toekomst een groter toernooi worden? Ik weet het niet. Zolang de competities eindigen en beginnen op verschillende momenten en we dit WK tussen competitiewedstrijden proberen te duwen, is dat een probleem.". Jürgen Klopp.

11:49 vooraf, 11 uur 49. "Niet midden in het seizoen". Het WK voor clubs gaat dit jaar om meer dan voetbal alleen. Zo is de timing van het toernooi het eerste pijnpunt. Klopp: "Als je me zou vragen of ik vind dat er in het midden van het seizoen een WK voor clubs moet zijn, dan zou ik neen zeggen. Dat is mijn eerlijke mening.".

11:48 vooraf, 11 uur 48. Zonder Wijnaldum. Georginio Wijnaldum is er straks niet bij in het elftal van Liverpool. De 29-jarige Nederlander liep afgelopen weekend in de competitie een spierblessure op en reisde met de selectie naar Qatar, maar komt niet in aanmerking om te spelen. "Het is minder erg dan we aanvankelijk dachten, dus kan Gini hier zijn eerste stapjes in zijn revalidatie zetten", zegt coach Jürgen Klopp. .

11:43 vooraf, 11 uur 43. Kijk straks of Liverpool de finale haalt. Om 18.30u neemt Liverpool het op tegen Monterrey. De winnaar van de Champions League is de uitgesproken favoriet tegen de Mexicaanse ploeg. U kunt de wedstrijd live bekijken op Canvas en in de livestream van dit artikel.